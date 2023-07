[Video] Hombre lleva un año sin lavarse el cabello con champú: ¿Cómo se ve?

El joven se ha mostrado contento con el resultado de no utilizar champú, pues afirma que su textura ha mejorado, pese a esto, varios internautas aseguran que cuando dejan de lavar el cabello con champú, el desenlace no es mejor.

“No creo que no haya usado shampoo, es imposible que al menos no tenga el cabello graso", “Yo no me lavo dos días el pelo y ya podés freír papas fritas de lo graso que lo tengo. No puedo, simplemente no puedo no lavarlo”, “quizás es tu experiencia personal, genética y todo, pero demás que a todos no les pasará igual”, son algunos de los comentarios que dicen sis publicaciones.