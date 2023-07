[Video] Hombre sacó a pasear su ganso y paró el tráfico: le puso hasta una correa

Por medio de redes sociales circulan diferentes videos que de algunos sucesos insólitos que ocurren en diferentes lugares del mundo y generan curiosidad en cientos de internautas.

Twitter es una de estas redes en las que las personas suelen compartir algunos de estos hechos que en segundos se vuelven virales.

Precisamente, el pasado 30 de julio se tuiteó un video que muestra a un hombre saliendo a su mascota que curiosamente era un ganso.

"Solo un hombre paseando a su ganso...", escribió la persona que compartió el suceso.

En el video se puede ver al sujeto cruzando una calle con su mascota que llevaba una correa y voló sujeto a esta, mientras caminaban al otro andén.

Muchas personas dejaron algunos comentarios divertidos al respecto como: "Amo este hombre"; "esto no puede ser real"; "me preguntaría si estaba drogado o no, si viera esto en mi camino a casa desde el trabajo".