[Video] Karol G lanza nueva indirecta a Yailin en pleno concierto

Para nadie es un secreto que Karol G y Yailin no pierden oportunidad para lanzarse pullas cada vez que pueden, y en esta oportunidad, en pleno concierto, 'La Bichota' le respondió una a la nueva pareja de Anuel AA.

Cabe mencionar que Yailin y Anuel AA han sido el centro de cientos de noticias en redes sociales debido a la relación sentimental que llevan actualmente desde hace varios meses. La pareja ha despertado el interés de más de uno con sus extravagancias, anuncios y momentos amorosos, los cuales suelen compartir en las plataformas digitales.

Desde que inició esa nueva relación entre el puertorriqueño y la dominicana, en varias ocasiones, Yailin y Karol G se han tirado indirectas y viven en una constante "guerra" a través de las redes sociales.

Recientemente, la cantante paisa estaba en uno de sus conciertos y respondió a Yailin: ""Hey esta no es la canción de las dolidas, esta es la canción de 'La Bichota' superad que lo canta todo, que se escuche", inició diciendo Karol G.

Posteriormente, empezó a cantar su canción "Mami" parafraseando: "No me vuelvas a llamar, de lo tóxico que eres... Lo que se va se va; conmigo no te equivoques... ¿ Perreamos o que?", concluyó La 'Bichota'.