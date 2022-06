[Video] La abuela del Centro Democrático que recibió el triunfo de Petro con madrazos

En las las pasadas elecciones legislativas el país conoció todo tipo de candidatos, algunos de ellos bastante peculiares. Ese fue el caso de la candidata al Senado por el Centro Democrático, Alicia Franco, una abuela de 87 años que se postuló buscando preservar el legado del expresidente Álvaro Uribe.

Si bien Franco resultó 'quemada', esta octogenaria nacida en el municipio de Guadalupe (Santander), población con menos de 7.000 habitante, llamó la atención dado que jamás ha ocupado un puesto público y dice que se lanzó, pese a su avanza edad, por su admiración a Álvaro Uribe.

Finalmente, Franco obtuvo 3.214 votos en su aspiración al Senado, pero dice sentirse orgullosa dado que su campaña la financió únicamente de sus ahorros, "gracias Colombianos a los que me apoyaron con sus votos. Dios los bendiga", escribió Franco tras conocer que no fue elegida.

Ahora, tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, en las que Gustavo Petro fue electo presidente de la República tras imponerse por un cerrado margen a Rodolfo Hernández, la abuela uribista volvió a hacerse viral por un video en el que con groserías le recrimina a la ciudadanía por haber elegido al líder del Pacto Histórico.

"Estoy alistando mis maletas para llevar algo en mis manos. Que no me pase lo que le pasó a los venezolanos", escribió la mujer de 86 años al publicar el video en el que asegura que se va del país antes de que Colombia esté igual que Venezuela.

"Que no me pase lo que les va a pasar a ustedes, que tendrán que salir a mendigar como les pasó a los venezolanos. Mendigar 200 pesos para comprarse un pansito o tomarse una sopita Yo me voy con tiempo para que no me toque, yo no quise darle eso a mi país yo quería que mi país siguiera libre como era, pero ustedes lo echaron a perder entonces comen mierd@", dice Franco.

