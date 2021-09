[VIDEO] La actriz Natalia Durán reaparece tras su tercera cirugía contra el cáncer

A finales de julio de este 2021, Natalia Durán hizo una breve aparición en sus redes sociales para darle algunas novedades a sus seguidores sobre su estado de salud.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz contó que un nuevo parte médico le había indicado que el cáncer de tiroides que padece le había hecho metástasis. "La patología no salió tan chévere, tengo mucha más metástasis de lo que creía. Lo positivo es que me he ido recuperando mucho del síndrome de Asia, que es el síndrome autoinmune por el cual dos de mis médicos creen que tengo este cáncer", expresó en aquel entonces la actriz.

Así las cosas, Natalia había dado a conocer que tendría que someterse a una nueva cirugía para continuar con su tratamiento, además de expresar que seguiría alejada de sus redes sociales.