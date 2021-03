[Video] 'La Liendra' le compró otra casa a su mamá

En sus historias de Instagram, La Liendra dio los detalles de la reacción de su mamá al enterarse de su nueva propiedad. “¡Madrecita hermosa! ¿Por qué está tan contenta?”, pregunta La Liendra, a lo que la señora responde: “¡Porque ya tengo otra casa!”.

Como es costumbre entre los influenciadores, Mauricio no dejó de lado ningún detalle y contó a sus más de cinco millones de seguidores cómo se dio la compra del nuevo lugar.

“Acabo de negociar una casita que mi mamá quería hace mucho tiempo. No es tanto la casa, sino el lote. Es por la cuadra donde nos criamos. Es enseguida de donde yo nací. Venía a comerme unas empanadas y mi mamá me dijo: ‘mijo, quiero esta casa’. Y yo creo que se cerró el negocito. Vamos a construir algo bien bonito", dijo el influenciador.

El regalo de La Liendra con su mamá no es algo nuevo, pues en 2018, entre lágrimas, la sorprendió con “una mansión”, como fruto de los ingresos que había obtenido como creador de contenido. “Tal vez este video no sea de risa, tal vez en este video no aparezca golpeándome, pero este es el video más importante de mi vida. Por fin pude comprarle una casa a mi mamá”, dijo en aquel entonces.

Lea también: Críticas a La Liendra por subir foto de Dani Duke, su novia, mordiéndole una nalga

Pasados dos años, en diciembre de 2020, el joven también le obsequió una lujosa camioneta a su mamá, por lo que el nuevo regalo demuestra que, a la hora de tener un detalle con su progenitora, no escatima en ningún gasto.

Además de los regalos que le ha dado a su mamá, el joven ya cuenta con una finca de más de 700 millones de pesos, una camioneta de alta gama y una reciente motocicleta Ducati que está rifando entre sus seguidores.