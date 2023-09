Video: Ladrón se convierte en detective y revela infidelidad de su víctima

En redes sociales se volvió viral la historia de una mujer que descubrió que su pareja era infiel gracias a un ladrón que le robo el celular a su novio.

La mujer comentó en un video de TikTok que su novio le estaba mintiendo, pero que nunca pensó enterarse de esa manera, ya que pudo conocer todo a través de un ladrón. Contó que estaba embarazada, pero no convivía con su pareja.

Luego de un tiempo de estar juntos, se enteró que el hombre tenía un hijo, pero él le dijo que no tenía ninguna relación sentimental con la madre. Sin embargo, la mujer se dio cuenta de extraños comportamientos de su novio y se dio cuenta que le robaron el celular.

“Tenía varias llamadas perdidas de él, salgo de mi servicio y le marco, pero no me contesta. Lo veo en línea y pues se me hizo raro. Su hermana me escribe que ahorita me hablaba porque lo acababan de asaltar saliendo del trabajo", señaló.

Pero ella no le creyó porque el hombre no había querido responder económicamente durante el embarazo y siempre sacaba excusas. Aunque la mujer comenzó a intercambiar mensajes con el ladrón hasta descubrir que le era infiel.

“Fijo va a ser una tonta excusa para no darme dinero (...) Empecé a mandarle mensajes así coqueteándole para hacerlo enojar, entonces resulta que no, no era él. Sí le habían quitado el celular, y comienzo a cotorrear con el asaltante, que se llama Adrián. Pero me dice: ‘Oye, a tu marido le gustan las traviesas’ y me envía capturas y fotos... Fue cuando dije que no era una broma, sí le habían quitado el celular”, manifestó.

La mujer expresó que su novio les mandaba plata a otras mujeres y también descubrió las conversaciones que tenía con la madre del hijo.

“El morro hace un chingo de transferencias y hay muchas viejas a las que les manda. Le pedí que me enviara el chat de la mamá del bebé y el chiste es que empecé a bromear y pues ya, ratito, me envía cosas y quedé como: ‘Ok’", indicó.

Además, se dio cuenta que el hombre nunca había terminado la relación con la madre del hijo y se iban a casar en diciembre.

“Empecé a leer todo el chat y resulta que estaba con la mamá de su hijo todo este tiempo, cuando él decía que no. Resulta y resalta que como que se van a casar en diciembre, cuando me había dicho que venía en noviembre para casarnos", finalizó.