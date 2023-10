Video: llevó a su hijo disfrazado de Chucky y no lo dejaron entrar al colegio

Luego, confesó que olvidó que la profesora les había dicho que el disfraz era basado en el medio ambiente y por ello, los otros menores iban con vestidos de árbol, nubes y hasta gotas de agua.

“Solo a mí me pasa esto, soy la mamá del año” dice entre risas la mujer.

El video por supuesto no pasó desapercibido en redes y rápidamente se viralizó, obteniendo más de 5 millones de vistas y cerca de 57.000 comentarios.

“Ella no es mamá del año en realidad, es el video del año”; “Jaja yo la fui a buscar (al jardín) y me asusté porque me dijeron que no estaba, jaja, ese día no la llevé”; “mamá del año” fueron algunos de los mensajes más destacados.