[Video] Mamá de 'La Segura' respondió las críticas por el tono de su voz

De acuerdo con lo que quedó plasmado en un video recogido por una cuenta de chismes, Mena aprovechó este escenario para hablar de las críticas que recibe por su voz, ya que muchos aseguran que es demasiado gruesa para ser de una mujer.

“¿Por qué tienes una voz gruesa?”, preguntó uno de los usuarios en este live.

La colombiana aseguró que tiempo atrás buscaba marcar su cuerpo de forma rápida y eficaz, por lo que recurrió a aplicarse un ciclo de hormonas para conseguir un resultado mucho mejor. Al acceder a este procedimiento, su voz tuvo cambios y se puso muy gruesa desde aquel entonces.

“Una vez yo quería marcarme mucho, y muy rápido, y no me quería demorar en eso. Me apliqué un ciclo de esos para marcar, esos que traen testosterona, y eso me puso la voz así de gruesa”, aclaró la paisa, mencionando que no es un hombre como algunas personas suelen preguntarle.

“No es porque sea hombre, a veces me dicen eso (…) No soy hombre, ¿cómo así que si soy hombre?, entonces ¿cómo parí tres? Tampoco con la ignorancia”, Respondió Alexa Mena.