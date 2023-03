Video Mamá golpeó salvajemente a su hija para que aprenda a defenderse del bullying

Según un estudio de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, en el último año se registró un total de 8.981 casos graves de bullying, colocando a Colombia (según la organización) como uno de los países con mayor cantidad de casos de acoso escolar en el mundo.

De acuerdo al concepto emitido por Unicef, “el acoso escolar es una conducta de persecución física y psicológica que realiza un estudiante contra otro de forma negativa, continua y con intencionalidad, que causa daño, temor, tristeza, entre otros en la víctima”.

Esta problemática no es solo de Colombia y se presenta en la inmensa mayoría de países. Precisamente, esta semana se viralizó un video que ha causado gran indignación en redes sociales, dado que una madre golpea y arrastra a su hija por el suelo diciendo que así le va a enseñar a defenderse del bullying.

Estos hechos, que quedaron grabados en video, se presentaron en la colonia de Edén en el municipio de Montemorelos, en Nuevo León (México).

En la grabación se escucha a la mamá decirle a la hija: "¿Te vas a dejar?". Ante el silencio le pegó la primera cachetada para ya después desatarte, golpearla, empujarla y arrastrarla.

Lo peor, es que al fondo se escucha la voz de otro menor pidiendo que no le pegue más a su hermana: "Mamá no le pegues. No mamá".

A continuación el video de los hechos: