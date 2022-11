Video: Mujer causa revuelo por decir que es “demasiado hermosa para trabajar”

Un video que se ha hecho vital en los últimos días en las redes sociales, ha causado indignación en muchas personas luego de que se mostrara a una mujer que señala que es “demasiado bonita para trabajar” y que no se imagina levantándose a las 6:00 a.m. para ir a la oficina.

La mujer identificada como Lucy Welcher y que es reconocida en TikTok como ‘Lulú has fun’ desató una polémica en todas las plataformas, al mencionar que ella es demasiado hermosa como para “pasar todo el resto de su vida trabajando”.

No obstante, pese a que ella mencionó que esto solo se trata de una broma como lo suele hacer. Menciona que lo grabó desde su carro mientras tomaba café y se maquillaba mientras se dirigía a su oficina.

En el pequeño clip la mujer se refiere con sarcasmo y odio al modelo común de trabajar durante mucho tiempo, sacrificando deseos y algunas cosas por permanecer mucho tiempo sentado en una oficina.

“No quiero trabajar por lo que me queda de vida. ¿Acaso pareciera que quiero levantarme a las 6:00 a.m. dentro de los próximos 60 años? No, soy demasiado bonita para hacer eso”, comentó la mujer.

No obstante, unas horas después, Welcher tuvo que eliminar la publicación, por los cientos de comentarios que recibió, en el cual le recriminaban su actuar y le decían que era una chica muy “floja”.

Asimismo, denunció en su misma cuenta que no han parado de hacerle ataques y que muchos le cuestionan su belleza, aunque ha reiterado en varios cortos que eso se trató de una simple broma.