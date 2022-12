[Video] Mujer descubrió a su esposo siéndole infiel con su hermano

En las últimas horas se ha hecho viral unos videos que dejan expuesto un nuevo caso de infidelidad, luego de que una mujer presenciara como su novio, que comenzó con algunas actitudes extrañas, como si estuviera saliendo con otra persona, se diera cuenta que él, en efecto, le era infiel con su hermano.

En las imágenes se logra apreciar como en una zona abierta van dos hombres caminando de la mano, mientras la mujer que sufrió la infidelidad expresa: “Viví engañada durante 20 años, ahora entiendo porque se me desaparecía la ropa y los pretextos de los viajes. El que ven de negro es mi esposo y quien lo acompaña de la mano es mi hermano”.

Lea también: Policía fue suspendida de su cargo por tener cuenta de OnlyFans

El primer clip, que ya cuenta con más de tres millones de reproducciones, dejó anonadados a los internautas quienes no dudaron en pedirles otro video contando el momento en que se dio cuenta que su hermano y su esposo eran pareja, donde también resaltaron que debían cuidarse hasta de la propia familia.

La mujer motivada por los comentarios, sacó un segundo video en el que contó que vivió una situación emocional muy dura, ya que muchas personas se comenzaron a burlar de ella, por lo que había pasado entre su esposo y su hermano. Una vez se dio cuenta de todo, aseguró que muy dolida por lo sucedido, sacó las cosas de su expareja y su familiar y los dejó en la calle.

“Ya me da igual, todo el mundo se reía de mí, y aunque parece gracioso que tu marido se acueste con tu hermano y sean pareja, duele más por el tema familiar porque finalmente a mi esposo lo puedo cambiar, duele un rato y ya, pero a mi hermano cómo lo cambio, cómo cambias a tu familia”, dijo la mujer en medio de su tristeza.

Pero esto no ha sido lo único, ya que ella confesó que no es la primera vez que su hermano le quita las parejas, y que la primera vez sucedió cuando ella tenía 17 años, pero que nunca se llegó a imaginar que esta historia se repitiera con quien, hasta hace poco, era su pareja sentimental.

Lea también: El método matemático que llevó a hombre a ganar 14 veces la lotería

“Nuevamente me volvió a pasar, pero ya con mi esposo, con mi pareja de muchos años... yo trabajo mucho y me he ido de viaje en varias ocasiones y cuando vuelvo, los he visto enfiestados a ellos dos con otros amigos, pero yo no me daba cuenta”, resaltó.

Finalmente, dijo que ella pensó en algún momento en tratarse de la casa donde vive actualmente con sus dos pequeñas hijas y que fueron fruto de su relación, todo porque se sentía cansada de que su expareja junto con su suegra se acercase a pedirle una segunda oportunidad por el bienestar de las pequeñas.