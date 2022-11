Video: Mujer descubrió la infidelidad de su esposo luego que dejara conectado el Bluetooth al carro

La inestabilidad emocional de muchas personas, suelen hacer de la infidelidad algo natural en ellos, pues normalmente no suelen estar satisfechos con una sola persona y, por ende, tienden a buscar más relaciones a escondidas de la que ya tienen.

Sin embargo, esto no siempre sale como se planea y en su mayoría los infieles terminan siendo descubiertos. Como el más reciente casi de un hombre que fue descubierto por su pareja que tenía otra mujer, luego de un error que él mismo cometió, al escuchar un mensaje con el Bluetooth de su celular conectado al de su carro.

Todo da inicio al momento en que el sujeto viaja junto con su esposa al interior de su vehículo. De un momento a otro, le llega un audio de la mujer con la que está saliendo a escondidas, sin imaginar que su pareja iba a grabar el momento y publicaría el video que horas más tarde se haría viral en todas las redes sociales.

En ese momento, el hombre sale de su carro para poder escuchar el audio y poder disimular, pero, aun así, se mostraba muy nervioso ante la situación, tanto, que olvidó que su teléfono celular estaba en conexión vía Bluetooth con el automóvil. Por eso, al momento que comenzó a reproducir el audio, su esposa pudo escuchar lo dicho.

“Mi amor, ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué?”, es lo que dice la amante del individuo, quien toma una distancia considerable y por eso no cae en cuenta que este audio se escuchó al interior de su carro y llegó a oídos de su prometida.

Como no podía seguir reproduciéndolo de manera continua, lo que hizo fue ponerlo varias veces, lo que le dio la oportunidad a su pareja de grabar absolutamente todo y exponerlo en las redes sociales, para que los internautas se dieran cuenta del difícil momento que estaba atravesando.

En tan solo segundos de haberse publicado, se hizo viral y acumuló más de 100.000 visualizaciones y diferentes comentarios en los que halagan la valentía de la mujer por haber grabado y dejar en evidencia la infidelidad de su expareja. Entre tanto, otros lo tomaron como burla, ya que el hombre no se percató de que el Bluetooth de su teléfono estaba conectado.