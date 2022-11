[Video] Mujer encontró su aguinaldo al ver un cajero abierto con tremendo fajo de billetes

Muchas situaciones pueden parecer insólitas pero reales. Así son las historias que se suelen ver en la red social TikTok, luego de que se hiciera viral un particular momento que vivió una joven al interior de un centro comercial.

En el pequeño video, la mujer cuenta el momento en el que, caminando tranquilamente por este centro comercial, evidencia que encontró un cajero automático abierto, donde en sus cajas hay fajos con grandes cantidades de dinero.

Lea también: [Video] Robaron a una señora y cuando escapaban en moto un sujeto los atropelló

Allí se logra apreciar como la joven se acerca al cajero, e intenta de muchas formas poder cerrarlo, pero desafortunadamente esto no fue posible ya que sus chapas de seguridad se tornan salidas por lo que impide que encajen para la seguridad del dinero que esta guardado. Por eso, la chica también alcanza a grabar la cantidad de billetes que hay allí guardados y de diferentes denominaciones.

Sin embargo, la historia se dividió en dos partes: la primera solo muestra el cajero abierto y sin ninguna protección por lo que los internautas quedaron a la expectativa de saber si la chica agarró el dinero o no. Por eso, por petición de sus seguidores publicó un segundo video en el que explica que momentos más tarde, hizo presencia un carro de valores con algunos guardas, donde se hicieron cargo del problema.

Aunque muchos no quedaron completamente satisfechos con la historia, le pidieron que especificara si realmente había agarrado dinero, pues muchos comentaron que era algo muy tentativo. Y aunque no dio muchos detalles, prometió sacar una tercera parte en la cual contará todos los detalles.

Lea también: Mujer quemó la casa de su novio porque cuando lo llamó otra joven contestó

“Fui para el baño y no vi que el cajero estuviera abierto, lo vi normal. Cuando regresé lo vi abierto y me preocupé porque dije: ‘ojalá no lo vayan a robar’ y quise cerrarlo, pero no se pudo. En un video anterior una persona me comentó que si lo hubiera cerrado iba a generar un problema porque tiene que levantar órdenes para hacerle mantenimiento y cuando llegaran los encargados verían que de pronto no tenía plata, hubiese sido un tremendo problema para mí”, explicó la generadora de contenidos.

Asimismo, mencionó que un usuario de esta plataforma le dijo que por qué no había grabado el momento que llegaron los técnicos para realizar el mantenimiento del cajero, ya que con esto no hubiese tenido inconvenientes cuando revisaran las cámaras de seguridad del lugar.