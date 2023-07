Los hechos se presentaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con la información de algunos testigos, la mujer explotó con los trabajadores porque la aerolínea le negó la devolución del dinero de su tiquete.

“Si no quieren, no me regresen mi dinero, me vale madres, pero esto les va a costar. No me lo regreses pu&%, ¡pero esto págalo tú! Y si no quieres devolverlo, no me lo pagues, eso está peor”, dice la mujer que protagonizó el percance.

De interés: A ladrón lo mandaron desnudo y apenas tapado en sus partes nobles con una cajita de cartón

En medio de la situación, varios de los pasajeros de la aerolínea decidieron grabar lo que estaba ocurriendo.