[Video] Mujer graba cómo la despiden del trabajo: no lo podía creer

Consejos que serán de gran ayuda si lo despidieron

1. Aceptae el duelo: Aunque sea difícil de creer, el proceso de duelo no solo se refiere a la muerte de un ser querido o una ruptura amorosa, también está relacionado con el despido de un empleo. Este evento trae grandes cambios en nuestra vida y puede desestabilizarnos, haciendo que nos sintamos tristes porque no esperábamos dejar un trabajo que nos gustaba, podemos pasar por dificultades financieras, sentir nostalgia por dejar a nuestros compañeros o simplemente verlo como un fracaso.

El primer paso para superar esta experiencia, es aceptarla y comenzar a verla como una oportunidad, una vez se acepta, se hace más fácil buscar una solución que nos ayude a seguir y a encontrar algo nuevo.

2. No se lo tome como algo personal: Un despido puede ocurrir por muchas razones, puede ser una decisión de la empresa por reajustes de presupuesto o recorte de personal, también es posible que sus competencias no encajen perfectamente al perfil que necesita la empresa. Trate de no verlo como algo personal y no desconfíe jamás de sus capacidades o talentos, seguramente podrá demostrarlos y ponerlos en práctica en otra organización.

3. Asegúrese de que todo sea legal: Algunas empresas a la hora de despedir a sus trabajadores no hacen un procedimiento correcto y se aprovechan de ellos. Asegúrese de que el despido es legal o de lo contrario, haga valer sus derechos. Si tiene derecho a una indemnización o si la empresa le debe dinero por tu antigüedad en la compañía no dejes que pase el tiempo.

Si consideras que el despido es injustificado, indebido o improcedente haz uso de la ley e infórmate de los plazos para poder reclamar.

4. No se incline por la venganza: Es normal sentirse molesto o frustrado tras un despido, cuando está en medio de una situación difícil, pero debe ser objetivo, trate de no llenarse de resentimiento o sentimientos de venganza, al final eso no trae nada bueno para ti.

5. Tome una decisión lo más pronto que pueda: No hay nada que pueda cambiar cuando lo despiden, por eso no hay tiempo para lamentaciones. Primero debe asegurarse de que todo está en orden, cobrar su liquidación en el tiempo estimado y si quiere tomarse un tiempo para pensar y analizar su situación está bien, pero trate de tomar una decisión sobre su presente a corto plazo.

6. Mantenga una actitud positiva: El despido no es una situación que pueda elegir o evitar, pero sí puede elegir cómo afrontarlo y mantener una actitud positiva es la mejor manera de hacerlo. Intente verlo como una nueva oportunidad para hacer lo que siempre ha querido.

7. Preste atención a sus finanzas: Antes de tomar cualquier decisión sobre su presente o futuro, analice cómo está su situación financiera, quizás deba hacer algunos reajustes para que pueda cubrir sus necesidades y compromisos económicos.