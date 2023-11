Video: mujer le ladra a hombre por escuchar música en un bus sin audífonos

Por medio de redes sociales se han dado a conocer diferentes casos que le ocurren a muchos ciudadanos en Colombia y en el mundo, muchos de los cuales quedan registrados en videos que son publicados en Twitter, TikTok, Facebook o Instagram y se vuelven virales en cuestión de segundos.

Muchos de estos casos ocurren en el transporte público, pues a diarios se suben millones de personas que realizan diferentes actos, ya sea imitando a algún personaje famoso, peleas entre pasajeros, entre otros sucesos.

Precisamente, por medio de Twitter (X), se dio a conocer un hecho que generó cientos de reacciones: una mujer empezó a ladrar porque un hombre estaba escuchando música sin audífonos.

La mujer le ladra en repetidas ocasiones hasta que el sujeto finalmente cede y baja el volumen a su música, poniendo el celular en su oreja.

Miles de usuarios comentaron este hecho con algunos mensajes como: "La gente que escucha música en el transporte público debe usar audífonos. No creo que esa forma de reclamar tenga el efecto buscado"; "Yo hubiese preferido escuchar la música. Y aunque sea mala, que escuchar a una loca"; "siempre me ha parecido una total falta de respeto y consideración que la gente no solo escuche su música sin auriculares", entre otros.