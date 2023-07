[Video] Padres le cobran a su hija de 19 años un millón de pesos de arriendo y las redes estallan

Un video que se hizo viral hace algunas horas desató la polémica en redes sociales, después de que unos padres grabaran un video en el que revelaron que desde que su hija cumplió 19 años empezaron a cobrarle el arriendo.

Cody y Erika son dos padres de Texas, Estados Unidos, que explicaron que su hija llamada Kylee tenía que pagar un total de 200 dólares (aproximadamente 788 mil pesos colombianos) por vivir en su casa y 300 dólares (aproximadamente $1.100.000) en caso de que quiera la comida incluida.

Según explicaron, la idea se la comentaron cuando ella estaba en su último año escolar y su hija terminó accediendo.

Le puede interesar: Turista graba escalofriante figura en playa: se llevó el susto de la vida cuando se acercó

"El objetivo de cobrarle el alquiler era que ella se diera cuenta de que no todo es gratis. Y también prepararla para la adultez. Cuando una persona entra en el mercado laboral, tiene que ser responsable de su propio alquiler y comida”, explicaron sus progenitores a noticias Fox Business.

En un inicio, la mamá de Kylee no aceptaba la idea, pero tiempo después le gustó y comenzaron con el cobro cuando salió de la escuela.

“Mis padres me dieron unos 6 meses antes de cobrar el alquiler. Me ayudó a aprender a administrar mejor mi dinero y me lo devolvieron cuando me mudé”, dijo la joven.

Gracias a esta estrategia, la joven ahora vive sola, lo cual fue un orgullo para sus padres, que dijeron que es un éxito lo que consiguieron.

Lea también: Sacerdote le partió una silla en la cabeza a hombre que entró a robar su iglesia

En redes sociales, los internautas dejaron algunos mensajes como: “Deberían ahorrar más bien para la universidad”; "nunca he cobrado a mis hijos, esta es su casa siempre"; "guarde el dinero para que ella compre su propio lugar. ¡Ojalá mis padres hicieran eso por mí!".