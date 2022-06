[Video] Papá llora tras saber que su hijo perdió el examen por el que estudiaron juntos un año

Según explicó la madre del joven que perdió el examen, durante su paso por la escuela siempre había tenido buenas calificaciones, a pesar de ingresar directamente a primaria y no tener educación inicial, sus calificaciones rondaban entre los 40, 50 o 80, 90 puntos, sin embargo, cuando fue instruida por su padre tan solo obtuvo seis puntos.

Lea también: Los memes del cuadro de Iván Duque en la Casa de Nariño

Los usuarios de redes sociales no dudaron en comentar este suceso, y mientras algunas personas defendían al padre por haber dado lo mejor de sí, hubo otros que lo criticaron por no ser un buen tutor y no enseñarle lo suficiente para pasar el examen