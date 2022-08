Video: Patrullera cuestionó a joven porque no llevaba la misma ropa de la cédula

Un video que se ha hecho viral en las últimas horas ha generado todo tipo de polémicas a través de las redes sociales, luego de que una patrullera de la Policía Nacional protagonizara una escena que ha quedado en la retina de las personas.

La mujer que estaba haciendo un retén en carretera detuvo a unos jóvenes que se desplazaban al interior de un vehículo, y por ello, procedió a pedirle las respectivas identificaciones como cosas de rutina.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que la uniformada cuestionó a uno de estos hombres ya que el aspecto de su rostro, no es parecido al del documento.

“Porque esta foto no es la misma de usted ahorita, usted no es el mismo”, se le escucha decir a la mujer, mientras que el otro joven que acompaña al otro hombre le dice “O sea no lo diferencia con la foto de la cédula”, mientras al fondo se escucha decir “Cómo me va a decir que no soy yo”.

Pero lo que más llamó la atención fue la patrullera cuestionó al hombre porque no estaba vestido igual que en el documento “Mire el corte, mire la ropa con la que está vestido”, resaltó.

Por último, los jóvenes pudieron proseguir su camino sin ningún inconveniente. Pero esto no lo dejaron pasar los internautas quienes, con comentarios de rechazo y memes, mostraron su inconformismo por lo sucedido.