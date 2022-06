Video: Perrito recibió diploma conmemorativo por su labor con los niños dentro de un colegio

Los perros siempre han sido denominados como “el mejor amigo del ser humano”, pues su lealtad y muestra de amor, hace de que estas mascotas reciban este reconocimiento.

Y una gran muestra de ello, fue la de un perrito al que llamaron ‘Chori’, quien, gracias a su atención con los niños de un colegio de primaria, recibió un gran reconocimiento a su labor.

Gracias a un video que se hizo viral a través de las redes sociales, se pudo evidenciar, como este peludito se robó todas las miradas y aplausos durante una ceremonia de entrega de diplomas, ya que fue resaltado, por las aptitudes que muestra con los estudiantes y sobre todo por su forma juguetona con cada uno de los niños.

El pequeño clip, muestra a los infantes quienes se encontraban formados en el patio dentro de las instalaciones del colegio, mientras una de las docentes agarra el micrófono para dar unas palabras y resalta “Vamos a entregar un diploma muy especial, porque seguimos haciendo integración, especialmente a los animales para no haya maltratos. Por eso, tenemos un integrante que está con nosotros desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. quien cuida los niños y no los muerde, por el contrario, les brinda amor... Aplausos para ‘Chori’”, dijo la maestra.

En se momento, el animalito pasa al frente conto con otra educadora y ante la atenta mirada de todos los alumnos, recibe su diploma que lo acreditó al interior de la institución, mientras todos los asistentes aplaudían y gritaban su nombre de manera muy eufórica.

‘Chori’ llevado por la emoción, agachaba sus orejas y batía su cola en modo de celebración, mientras se acercaba a los niños que no dudaron un solo segundo en acariciarlo y felicitarlo por su bonita labor de alegrar y brindarle amor a los niños.