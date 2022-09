[Video] Perrito se roba varios panes de panadería en Bogotá sin que lo descubran

Bien dicen que los perros son el mejor amigo de la humanidad, y no es para menos, ya que esos animales en un lugar donde se sienten queridos tienden a derrochar mucho amor a sus dueños, que inclusive se vuelven como un integrante más de la familia.

Por esa razón, en redes sociales las personas constantemente comparten videos e imágenes que evidencian las divertidas ocurrencias de los amigos peludos.

Recientemente se viralizó un video que muestra lo divertidos y ocurrentes que pueden ser los peluditos, sin importar si tienen dueño o no. Dos sujetos que comían en una panadería grabaron como un perro callejero hizo de las suyas.

El canino, de color negro, de forma bastante sigilosa entró y robó un pan, sale de la tienda y se lo come. Los jóvenes que lo graban ríen y celebran lo que hace el perrito, pero se sorprenden al ver que el 'hurto' no quedó ahí, y el perrito no iba a parar hasta quedar satisfecho.

Entre risas, los jóvenes ven como el perro repite la acción seis veces, robando y comiéndose seis panes en cuestión de un minuto. "Ya comió más de 2.000 de pan", dice entre risas quien graba.

A continuación el video de lo sucedido: