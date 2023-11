[Video] Piloto sorprendió a pasajeros con emotivo discurso de jubilación

Terminar la vida laboral es una etapa que puede ser bastante dura para algunas personas. Este es el caso del piloto Jeff Fell, quien se hizo viral en redes sociales por su sentido discurso en su último vuelo antes de jubilarse.

Tras 32 años de estar volando con American Airlines, el hombre se despidió de su profesión en un vuelo a Chicago, donde se encontraban sus familiares y esposa.

Este video fue captado por un usuario de TikTok, quien catalogó este momento como algo inexplicable. “Me siento privilegiado de haber estado allí para esto”, dijo el hombre que estaba en el vuelo 25601.

En el video, el piloto de Charlotte, Carolina del Norte, anunció que este sería su último vuelo siendo piloto.

“Normalmente, no me paro frente a todos, como ahora. Generalmente, estoy en la cabina y habló por el sistema de sonido… Si me pongo un poco sentimental, por favor, perdónenme”, menciona Jeff en frente de sus pasajeros.

“Quiero tomar unos minutos de su tiempo antes de que despeguemos hacia Chicago, quiero reconocer a un grupo de personas muy importantes para mí quienes están en este vuelo, la mayoría está en la parte de atrás del avión. Se trata de la mayoría de mi familia, quienes han venido conmigo en mi vuelo de retiro”, agrega el piloto en el video.

Agradeció a su familia por acompañarlo en su último vuelo, con los sentimientos a flor de piel: “Gracias por venir conmigo esta noche y celebrar este momento memorable en mi vida... los amo a todos”, concluyó.

Pero fue enfático en el apoyo que recibió de su esposa, Julie, quien lo acompañó durante caso toda su carrera. “Ella ha sido la roca en los cimientos de nuestras vidas y de nuestro matrimonio. Su fe en el Señor, su sabiduría, su fuerza y su amor han guiado nuestro matrimonio y nuestra familia a lo largo de estos años”, concluyó el hombre.

El video ha sido bien recibido por los internautas, quienes elogiaron a labor del piloto y su sentido discurso.

"32 años de aterrizajes seguros también. Que Dios le bendiga a él y a todos los pilotos”, “Como hija de piloto, esto me ha hecho llorar. No podré controlarme cuando sea el vuelo de jubilación de mi padre”, mencionaron algunos.