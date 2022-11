Video: ratón se 'escondió' en la ropa de una señora y causó pavor en las personas de una fila

Hacer filas para hacer diligencias, es una actividad que se está volviendo muy habitual en la ciudad, a pesar de los diferentes medios que hay habilitados en internet, es común encontrar personas esperando por ingresar a algún evento, o sitio público. En ocasiones, dicha espera se puede convertir en un martirio, pues las lluvias, inseguridad y sucesos externos como ratones pueden generar momentos espeluznantes en algunas personas.

De igual manera, en redes sociales se han compartido algunos momentos divertidos con algunos ratones, que se roban la atención de los usuarios al aparecer en lugares concurridos; algunos de estos casos se han publicado en redes sociales y han mostrado como un ratón aparece caminando por las luces de un Transmilenio y hasta van en los hombros de un pasajero, como si se tratara de un loro.

Algunas de las grabaciones compartidas son hechas por medio de TikTok, y una de las más recientes causó miedo en muchas personas, quienes quedaron impresionadas al ver como un roedor se subió en una señora que se encontraba haciendo fila, en Argentina, mientras las personas intentaban espantar al animal.

En la descripción del video, la usuaria @va_dy_ escribió: “estás en el banco y se le sube una rata a una señora".

En la grabación se puede ver que a su lado estaba un hombre, el cual notó la desesperación de la señora y la ayudó de inmediato, sacudiendo su ropa para sacar al roedor.

El animal salió corriendo rápidamente de la ropa de la mujer, asustando a todas las personas que continuaban en la fila.

El video ya tiene más de 800 mil me gusta y miles de comentarios en los que las personas se burlaban por lo sucedido escribiendo, “me desmayo”, yo me saco la ropa, no me importa estar en la calle”, “me pasa a mí y ese día me velan”, fueron algunas de las reacciones.