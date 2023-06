Video: regalan casi medio millón de pesos a limpiavidrios por hacer bien su trabajo

Por medio de redes sociales se compartió un gran acto que tuvo un creador de contenido que ayudó a un limpiavidrios que "hizo bien su trabajo".

En el video que publicó el reconocido creador de contenido Belos, se puede ver que al recorrer la ciudad un limpiavidrios llegó, sin pedirle permiso, a limpiar el carro, a pesar de que él le decía que no lo hiciera.

En ese momento el hombre, bravo porque no lo dejaban trabajar, se alteró y le decía "usted es de los buenos, colabóreme" mientras alegaba con sus brazos y continuaba haciendo su "trabajo".

"Si ves sos un grosero. Te digo que no y sigues", dijo Belos, mientras el hombre se fue bravo por lo sucedido.

Sin embargo, el creador de contenido siguió su camino y en esta ocasión un limpiavidrios le dijo que sí podía hacer su trabajo, por lo que el instagramer le dijo que lo hiciera y le agradeció por preguntar.

Cuando terminó de limpiarle el vidrio, Belos le dijo que no tenía plata sencilla para darle, pero le iba a dar un billete de $100.000 para que lo cambiara y tomara solo $5.000.

Después de un rato, Belos volvió al lugar en el que se lo encontró, aunque el sujeto no estaba, después de unos minutos apareció, por lo que el creador de contenido decidió darle un premio que nunca iba a olvidar.

El limpiavidrios indicó que regresó el dinero porque siempre le dijeron que tiene que ser humilde y buena persona y que lo que no es suyo que lo regrese.

"Yo no más te estaba probando para ver si me los regresabas o no. Yo sí tenía con que darte el dinero", dijo Belos.

"Mi mamá me dijo que lo que no es mío no me lo quede. Por eso lo espere para entregarse su dinero", comentó el limpiavidrios.

Por esto, Belos decidió darle una gran recompensa de $400.000 para que pueda costear sus gastos e ir a visitar a sus hijos, quienes viven en Venezuela, ya que él indicó que quería ir a este país después de 7 años.

"Hiciste dos cosas que para mí tienen mucho valor: una me pediste permiso para limpiarme el vidrio y la otra que fuiste honesto y me devolviste el cambio. Por eso te quiero recompensar", dijo el creador de contenido al darle casi medio millón de pesos.

Él los recibió con orgullo y entre lágrimas le agradeció por el buen acto. Además, dijo que en una ocasión cayó de un séptimo piso y por esto no podía caminar bien.