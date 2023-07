Video: se estaba tatuando el nombre de su novia y lo llamaron para terminarle

Joven se tatuó el nombre de su novia y ella le terminó

Quizás motivado por el amor y uniéndose a la tendencia de los que se tatúan el nombre de su pareja, el Tiktoker conocido como Jonatan Ulises decidió llevar en su piel el nombre de su novia; sin embargo, las cosas no salieron como él pensaba, pues durante el proceso la chica lo llamó para terminarle.

En el clip se puede observar al joven acostado en la camilla, mientras el tatuador está haciendo su trabajo, no obstante, en ese momento él recibe una llamada de su novia y pone altavoz para no interrumpir la labor del profesional, por lo que es así como se puede escuchar que la joven le dice: "ya no quiero nada contigo y por favor no me vuelvas a buscar, bye".

En el lugar hay un incómodo silencio, pues el Tiktoker 'quedó frío' con la noticia, ya que el tatuador ya había empezado con el tatuaje.

Pese a que se desconoce que sucedió después o si la situación fue real, cientos de usuarios de la plataforma dejaron sus comentarios burlándose del tatuador porque ya no le iban a pagar e incluso aconsejándole al joven se consiguiera una novia con el mismo nombre.