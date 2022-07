Video: Se fue a la playa con su novio y la echaron de la casa

Sin embargo, los internautas no dudaron en dar su opinión frente a lo ocurrido y así como hubo unos en contra de la reacción de la familia, otros la apoyaron.

“Prefiero que mis hijos me tengan confianza y ellos vivan su juventud a gusto y sobre todo con responsabilidad, pero JAMÁS echaría a mis hijos a la calle”, “Así me paso me fui de vacaciones con mi novio a los 15 llegando me corrieron de casa y aquí llevamos 11 años juntos desde ese día”, “Pues si ya tienen edad para mandarse solos, yo creo que también para mantenerse solitos. Hay reglas en casa, te guste o no”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores.