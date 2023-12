Video: Se viraliza momento en que mujer que se arrepiente de casarse a último minuto

A pocos días de la Navidad se hizo viral un video de un matrimonio fallido en el perímetro urbano del municipio de Chinú y el insólito caso ocurrió cuando la notaria le preguntó a la novia, Jesica Avilez, que si se quería casar con Santiago Restrepo y esta dijo que no.

La novia argumentó que la decisión del arrepentimiento se deriva de la molestia que tenía el padre de su pretendiente porque no estaba de acuerdo con la mujer que había escogido su hijo para casarse.

La respuesta fue una sorpresa para todos, pero la mujer dejó claro que el novio le había mentido, porque aparentemente le había asegurado que su padre estaba de acuerdo con la boda, pero fue todo lo contrario.

En el video se observa a la mujer cuando le entrega el anillo de compromiso al novio después de comunicarle las razones que tuvo para tomar esa decisión en el último minuto en plena ceremonia y con invitados.

Minutos más tarde, a los invitados les tocó hacer una colecta con la lluvia de sobres que llevaron de regalo para pagar lo que se había consumido en el lugar y decoración, ya que la familia del novio no respondió por los gastos.

“Santiago me mintió, me dijo que su papá estaba superfeliz y me encontré con esto, fue aquí si lo sé no vengo, él se deja mandar por el papá” expresó la novia, quien tiene varios hijos derivados del matrimonio anterior.

La familia del novio luego desplante al salir de la casa de eventos, fue rechiflada por los invitados y amigos de la novia, quien es oriunda del municipio de Chinú donde ocurrieron los hechos.

Esta noticia sorprendió a los habitantes de Chinú, quienes siguen con os comentarios de lo ocurrido de esquina en esquina. La familia del novio es antioqueña.

Aún no sabe cómo se conocieron Jesica Avilez y Santiago Restrepo y desde cuándo habían mantenido una relación como novios.