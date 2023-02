Video Snoop Dogg encontró a su doble en Colombia: un limpiavidrios idéntico al rapero

Calvin Cordozar Broadus o más conocido como Snoop Dogg, es un rapero estadounidense de 50 años conocido por sus canciones como 'Drop It Like It's Hot', Gin And Juice, Who Am I, entre otras.

Snoop Dogg es reconocido a nivel mundial, no importa el continente, el país o el idioma, es un artista de talla internacional. Por esa razón, es que una reciente publicación del rapero en su cuenta de Instagram causó tanta sensación en Colombia dado que hizo referencia a nuestro país.

El rapero publicó un video de un limpiavidrios que es idéntico a él y a modo de burla escribió: "Dogg Snoop", haciendo referencia a su parecido, pero dejando claro que no es el original.

En el video se ve al sujeto que es muy parecido al cantante limpiando el vidrio de un camión en un semáforo. A continuación la publicación: