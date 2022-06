[Video] Vecinos de Epa Colombia están cansados del ruido de sus fiestas

Cansados, así están los vecinos de Epa Colombia porque, al parecer, la influenciadora colombiana hace mucho ruido en su vivienda, interrumpiendo las actividades de las personas que viven en el mismo lugar que ella.

Le puede interesar: Hasta Epa Colombia habla de la segunda vuelta presidencial: "Tengo miedo amiga"

La generadora de contenido y modelo webcam, Emily Ortiz, subió un video a sus redes sociales en el que se ve cómo tuvo que detener un show por cuenta del ruido que genera la empresaria de las queratinas.

“Les cuento que me desconecté y empecé a sentir el aleteo intenso y menos mal comenzó cuando terminó el show o si no me tocaba pausarlo”, afirmó Ortiz.