[Video] Yina Calderón muestra como le sacaron los biopolímeros: salió hasta humo

Después de estos días, estuvo ausente de las redes sociales durante un tiempo, pero hace algunas horas, la huilense publicó unas historias en las que habló sobre su estado de salud después del procedimiento.

“Quiero contarles que me fue bien en la cirugía. El proceso estuvo demasiado fuerte, ya luego les mostraré, pero por ahora quiero contarles que estoy bien de salud”, publicó al respecto.

De igual manera, la creadora de contenido reveló que sintió miedo antes de realizarse la cirugía, pero Gracias a Dios todo salió bien, “porque cuando uno entra al quirófano piensa ‘será que me despertaré, no me despertaré’ y es que la cirugía es un riesgo. Mejor dicho, usted se puede ir con el mejor cirujano del mundo, pero si se queda en un quirófano usted se queda, entonces no hay que jugar con esto y es mi deber advertir”.

Finalmente, Calderón les dejó un mensaje a todas las personas que quieren realizarse algún procedimiento estético y les ofrecen aplicarse alguna sustancia extraña.

"No se inyecten nada porque la he pasado muy mal estos días (...) he tenido mucho dolor y el tamaño que escogí no fue el tamaño que el doctor subió en las redes, eso fue una foto pasada porque yo quiero tomarme el tiempo prudente para recuperarme y que ustedes vean el tamaño que escogí, estoy contenta y les mostraré en su momento”, reveló Calderón.