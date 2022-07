Viuda de Jota Mario lució su esbelta figura en provocativo vestido de baño

Si hay algo por lo que fue admirado el fallecido presentador Jota Mario Valencia, era por su espontaneidad cuando hacía su aparición en diferentes programas de la televisión colombiana. Sin embargo, muchos también lo envidiaban por la relación sentimental que tenía con la hermosa Gineth Fuentes.

Y es que la viuda de Jota Mario nunca ocultó su belleza, y pese a que lleva varios meses alejada de los medios de comunicación, Fuentes se ha mostrado muy activa a través de sus redes sociales, en las que suele publicar momentos de su diario vivir, para cautivar a sus más de 262.000 seguidores.

Así las cosas, la mujer ha demostrado ser muy apasionada al deporte, específicamente al ciclismo, lo que ha provocado que Gineth luzca un cuerpo despampanante en el que inclusive muchas mujeres le han pedido su rutina de ejercicios.

Asimismo, también muestra que le gusta mucho disfrutar de su descanso y así lo dejó ver en varias fotografías en las luciendo diferentes vestidos de baño, ha dejado ver cada una de sus curvas, sobre todo, ha sido su mirada y su sonrisa, la que se le ha robado más de un suspiro a más de un seguidor.

Las reacciones de las internautas no se hacen esperar, donde normalmente suelen hacer diversos comentarios sobre su esbelta figura y sus tonificados atributos y con comentarios como “Preciosa como siempre”, “E S P E C T A C U L A R” y “Cómo me alegra verte así: ¡bella y tranquila! ¡Dios te guarde!”, no dejaron pasar la lucidez de sus trajes de baño.