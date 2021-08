Vómito y pies muy hinchados: A Laura Tobón el embarazo le ha dado duro

Otros síntomas que ha tenido Laura Tobón

La empresaria ha tenido otros malestares causados por la gestación. En el contenido que publica en sus redes sociales día a día sobre el avance de su embarazo, Laura Tobón mostró los cambios que ha tenido en su cuerpo. Uno de ellos ha sido a causa de la retención de líquidos, por lo que le ha tocado mandarse a realizar masajes linfáticos prenatales.

Vea aquí: Graban a una tortuga cazando un polluelo, algo nunca antes visto

“Me he hecho ya varios masajes porque, ¿se acuerdan de las empanaditas de pies que les he mostrado últimamente? Pues tengo que estar juiciosa drenando para no tener una acumulación de líquidos en mi cuerpo, que me ha pasado un montón”, aseguró Laura Tobón.

Finalmente, la creadora de contenido, dijo que era impresionante la retención de líquidos que genera el embarazo, pero por eso ella estaba juiciosa tomando agua, subiendo los pies en las noches y con sus masajes linfáticos, aseguró que todas esas cosas la ha ayudado ha llevar el proceso para el cual necesita mucha calma.