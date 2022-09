Vuelve la Paleta Drácula con modernos cambios para Halloween

Nuevamente llega la paleta más querida por los colombianos, esa que se ha convertido en ícono para muchos pues evoca la época de Halloween y la que ha creado una tradición con base en sus figuras coleccionables, como los famososcolmillos del vampiro, por más de 33años. Se trata de la paleta Drácula.



A partir del cinco de septiembre, los amantes de este producto empezaron a disfrutar no solo de su famosa paletasino de un mundo lleno deterrordivertidoque la marca ha creado para que grandes y chicos se diviertan sin parar.

Además, incorpora al habitual portafolio una nueva presentaciónen packX 6 paletas y lanza al mercadola chocolatina Drácula.



“Este es uno de los lanzamientos que los colombianos esperan con ansias, pues no se trata solo del producto sino de toda una maravillosa experiencia que hemos venido creando para los consumidores” comentó,Luisa Carrizosa, Gerentede Mercadeo de Meals Colombia.



En torno a la paleta se ha formado una comunidad amante no solo de su sabor si no de los coleccionables que año a año incorporan novedades y que en 2022 incluye elementos innovadores como realidad aumentada y gaming.

“Hemos visto como la paleta y todo lo que la rodea se ha convertido en una tradición que pasa de padres a hijos, lo que ha impulsado que las nuevas generaciones conozcan el terrífico y divertido mundo de Drácula alimentando un gusto que une aun más las familias durante Halloween”, explicó Carrizosa.