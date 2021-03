Yeferson Cossio, el polémico influenciador, se quitó las prótesis mamarias

Asimismo, en la publicación Yeferson había anunciado que solo estaría con los implantes unos días, debido a que no quería dañar sus pectorales, pues su figura se caracteriza por el musculoso y también tiene una imagen como modelo.

"Hablé con el @equipomurcia y me explicó cómo hacemos para no dañar mis pectorales, me dejo las siliconas 3 días y luego me las quito, la cicatriz sería pequeña y debajo de un tatuaje así que no se notaría en lo absoluto", contó en el mes de febrero, previo a hacerse la mamoplastia.