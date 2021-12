Yeferson Cossio le ganó demanda a un canal de televisión "amarillista"

El influencer Yeferson Cossio, había anunciado hace algunas semanas en sus redes sociales, que demandaría a un “canal de televisión amarillista” por publicar información errada sobre él.

En ese entonces dijo que estaba casi seguro de que iba a ganar dicha demanda, de la cual esperaba recibir más o menos 10 mil millones de pesos, los cuales invertiría para ayudar animales a través de una fundación que llevaría su propio nombre.

Le puede interesar: Influenciador Yeferson Cossio renunciaría a ser colombiano por pago de altos impuestos

Este martes se conoció un pronunciamiento de Cassio en la que dice que “pues los demandé y gané”.

“A la próxima a llevar su amarillismo a otro lado (…) ni buenos abogados tienen”, aseguró.

Y agregó que “estoy muy feliz porque en serio traté por las buenas y no quisieron (...) Ya el juez les ordenó borrar todo lo que habían puesto (sobre Cossio)”.

Es de destacar que no se conoce el nombre del creador de contenidos, ya que el influencer no ha dado el nombre del medio de comunicación con el que tuvo la disputa.

Lea también: "Por amarillistas", Yeferson Cossio anuncia demanda de $10 mil millones contra canal de TV

Este creador de contenido también se ha hecho famoso porque anunció que dejará de vivir en Colombia y que, entre enero y febrero de 2022, comenzará a residir en otro país, probablemente en otro continente.

“En enero, a más tardar febrero, yo ya no voy a vivir más en Colombia. Por muchas cosas, es una solución que no quiero, pero es necesario, obviamente me voy con todos mis perros, pero ya me voy, me voy”, anunció el ‘influencer’ en un clip que compartió en redes sociales días atrás.