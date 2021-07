Yeinex, el conductor de Transmilenio que revolucionó TikTok con sus bailoteos

Un joven conductor del sistema de transporte de Bogotá, Transmilenio, está revolucionando la red social TikTok, gracias a sus bailes y graciosas actuaciones dentro de los articulados.

En su cuenta se identifica como Yeinex, pero su verdadero nombre es Jeisson David, y desde abril de 2020 se ha dedicado a subir videos de los lugares que visita, de lip sync y algunos challenge. Sin embargo, fue hasta el pasado 13 de junio que compartió con sus más de 4 mil seguidores el primer clic bailando dentro de uno de los buses del Transmilenio.

El joven luciendo su uniforme, se ve en lo que sería en uno de los patios con un bus del Sistema Integrado de Transporte (Sitp) de fondo, mientras baila imitando al cantante norteamericano Lil Nas X al ritmo de su famosa canción ‘Call Me by Your Name’.