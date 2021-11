Yeison Jiménez cuenta cómo revivió a su perro después de que lo hubieran envenenado

Yeison Jiménez suele compartir e interactuar con sus fieles seguidores a través de actividades y dinámicas en redes sociales, donde habla de su vida personal, sus lanzamientos musicales y los proyectos que emprende en los medios nacionales. Estos espacios se han convertido en el escenario para conocer más del artista y ver detalles que no suele plasmar en público.

Recientemente, el cantante de música popular sorprendió a sus fieles seguidores con una inesperada historia que estaba relacionada con su mascota llamada Valentino y una situación angustiante que pasaron juntos. El colombiano relató distintos detalles de lo que ocurrió y cómo logró salvarle la vida al canino.

De acuerdo con lo que expresó el intérprete, su perro se envenenó y sufrió un episodio grave cuando estaban en casa, por lo que tuvo que recurrir a una maniobra para revivirlo y no permitir que se fuera de su lado.

“El perrito no me hacía caso. En un momento el perrito se viene hacia la casa, pero se lanzó hacia atrás. Cuando el perro se tira atrás, yo digo: ‘mari…esto no está normal, no está bien”, afirmó Jiménez en el video que realizó.

El artista enfatizó en que al revisar a su mascota se pudo dar cuenta que estaba muy frío, temblando y empezaba a convulsionar. Una vez vio esto, Yeison le pidió a su pareja agua tibia para calentar el cuerpo del perro y así evitar una tragedia.

Lamentablemente, según cuenta el cantante popular, el animal se estiró, la lengua se le puso morada y dejó de respirar de un momento a otro. Los familiares del colombiano comenzaron a gritar y se angustiaron al ver este resultado.

“El perro estaba muerto. Estaba totalmente muerto en el piso, no respiraba. Se le puso la lengua negra. Yo, en mi ignorancia, empiezo a hacerle al perrito presión en el estómago y en el pecho. No vi de otra, cogí al perrito y le di respiración boca a boca. Seguía haciéndole masaje en los pulmones, reanimándolo. El perro estaba muerto, tieso, con la lengua morada y afuera”, contó.

Tras cuatro intentos de respiración boca a boca, el canino se infló y comenzó a respirar muy lento, por lo que Jiménez decidió prender su camioneta y dirigirse a una clínica veterinaria para que lo atendiera un experto en salud animal.

Valentino lleva dos días hospitalizado y en los resultados de los exámenes se le encontró veneno para babosas en la sangre, por lo que sufrió una intoxicación y el cuerpo sufrió un colapso.

“Nunca pensé que a través de Dios y de mi reacción iba a revivir al perrito”, agregó el cantante.