Yeison Jiménez respondió a las críticas por su look

Yeison Jiménez ha sido fuertemente criticado en medio de la cuarentena debido a su nuevo look. No obstante, decidió responderles a su haters en un reciente En Vivo que realizó en su cuenta de Instagram.

“Para los que están preocupados por el peinado... Parceros es una bobada. No se asusten si el día de mañana simplemente me paso la cero y ya. Eso es efímero parceros, eso hace parte de la juventud, de las locuras; nunca me había echado el pelo pa' un lado”, expresó.

Rápidamente varios de sus seguidores les mostraron su apoyo.

“Tiene razón la gente es demasiado fastidiosa todo lo critica cada quien que haga su vida con sus gustos y ya”, “La gente es muy fastidiosa a veces, si a él le gusta así pues ya”, “Así está bien”, “En serio hay gente que le importa cómo se peina, déjenlo ser”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Por otra parte, para nadie es un secreto que Yeison Jiménez se ha convertido en uno de los grandes exponentes de la música popular en el país. Prueba de ello fue que el pasado fin de semana fue galardonado en los Premios Nuestra Tierra.

El artista popular ganó en la categoría ‘Canción Popular del Años’ con su éxito tema ‘Aventurero’.