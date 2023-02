Además de esto, relató uno de los episodios en el cual se sintió que había sido víctima de acoso, pues dos mujeres, en vestido de baño y mojadas, entraron a su habitación a la fuerza y se le acostaron encima.

“Yo estaba tranquilo en mi cuarto, cuando siendo dos mujeres encima, mojadas, venían de la piscina, seguramente, se les notaban los tragos encima y me dijeron que no se irían de ahí hasta que yo le hiciera el amor, menos mal sonó el teléfono y de la recepción subieron sacarlas, ellas super enojadas no querían salir; casi me acceden carnalmente”, contó el cantante.

De interés: Jhonny Rivera está que no cabe de la dicha por la recuperación de su caballo, Valentino

No fue solo esta vez cuando el artista se sintió de esta manera, ya que anteriormente una mujer lo llamo para ofrecerle una alta suma de dinero a cambio que se acostara con ella.

“Una vez empecé a recibir llamadas por parte de una empresaria, me puso tarifa, decía que podía pagar lo que quisiera para que me acostara con ella”, confesó el artista en el programa de entretenimiento nacional.