¿Yeison Jiménez sí se divorció de su esposa? Nuevos rumores al respecto

Yeison Jiménez se convirtió en tendencia en las redes sociales debido a que les confirmó a sus seguidores que la relación con su esposa y madre de sus dos hijas había llegado a su fin. Además, les dejó claro que no tenía nada oscuro de fondo y que simplemente fue una decisión mutua.

"Hoy quiero darte las gracias por tantos años, gracias por mis hijas y mi hogar, con errores y virtudes y miles de defectos te cumplí y le doy gracias a Dios por todos los momentos. Es hora de decirte adiós y con llanto reconozco que me duele y hago público este mensaje para reconocerte que no es fácil que me duele, y que no hay nadie más simplemente es lo mejor para los dos”, escribió en una parte de su extenso mensaje.

Sin embargo, en el reciente concierto virtual que realizó el artista, se empezó a rumorar que su matrimonio seguía viento en popa, pues les envió a su esposa y a sus dos hijas un saludo en medio de su presentación.

Además, una periodista muy cercana a Yeison Jiménez reconoció públicamente en su cuenta de Instagram que el intérprete de ‘El Desmadre’ sí seguía con su esposa y que todo se trataba de una estrategia de publicidad.

Cabe mencionar que esta declaración la dio luego de que compartiera un video halagando a su amigo por su show y su carisma, pero no sin antes aclarar que lo hacía con el respeto de su esposa, Sonia Restrepo.

Por esta razón, una seguidora le preguntó que por que decía eso si él estaba soltero. A lo que rápidamente le respondió: “Es una estrategia publicitaría”.

Hasta el momento, Yeison Jiménez no se ha pronunciado de dicha afirmación.