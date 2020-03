Yeison Jiménez sorprende al borrar todas las publicaciones de su Instagram

Cabe mencionar que no es el único intérprete de música popular que decidió borrar todas sus publicaciones, pues su colega Jessi Uribe también lo hizo en el pasado. Sin embargo, él ya reveló la razón que lo llevó a tomar esta notable decisión.

“Yo he cometido muchos errores, quizás he sido muy imprudente. Me dejo llevar mucho del sentimiento, del momento. Sé que hice muchas cosas que no debí haber hecho, expuse a mi familia y no debí hacerlo. Y ahora protegerlos, es no exponerlos a ellos, por eso he tratado de no hacerlo y por eso también borré mis fotos de Instagram. Realmente para borrar muchas cosas que cogen para hablar de mi familia”, expresó Jessi Uribe en una reciente entrevista para un medio nacional.

Además, finalizó confesando que borrar todo, según él, es como comenzar de nuevo y tener una nueva oportunidad para pensar mejor las cosas.

Por otra parte, los artistas de música popular les revelaron a sus fanáticos que se encuentran juntos de gira por Europa. El emotivo momento lo compartió Yeison Jiménez en sus historias de Instagram.