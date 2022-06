Yeison Jiménez tendría pérdidas millonarias por estafas

Yeison Jiménez actualmente tiene nueve empresas, pero no ha tenido suerte con los negocios que hizo en años anteriores por lo que perdió mucho dinero.

Jiménez ha logrado destacar en la industria de la música gracias a sus éxitos como ‘Ya no mi amor’ y ‘Aventurero’ y así ha constituido un capital económico importante. En palabras de él, está entre los tres más ricos del género, pero no le gusta presumirlo.

En este sentido, el artista dice que desde muy joven ahorró de a $ 1.000 de su diario para grabar su primer disco y de a poco empezó a salir adelante. Así lo manifestó en una entrevista en el podcast ‘Inversionistas al desnudo.

Le puede interesar: Esperanza Gómez y Yeison Jiménez apoyan

Aunque a los 21 años, Jiménez grabó su primer disco, logró acumular buen dinero hasta su cuarta canción y así se acercó al mundo del emprendimiento en lo que en medio de buscar algo que fuera rentable se aventuró en lo que para él era rentable y así tuvo marraneras, vacas lecheras, una fábrica de papas fritas para perros calientes, discotecas y restaurantes.

Pero como dice el dicho, ‘del afán, solo queda el cansancio’, ya que por querer generar ganancias en tiempo récord y por invertir en sectores en los que no tenía experiencia, fracasó; el caldense recordó que “en los primeros 10 negocios que hice cuando empecé a ganar plata, me robaron”.

Las pérdidas económicas que tuvo el intérprete de música popular fueron grandes y contó que pagó cerca de 150 millones de pesos por un bar que jamás fue suyo, pero si pensó que tenía el gangazo de su vida, sin embargo, se dio cuenta que el hombre al que le dio el dinero en un trámite de Notaría no era el dueño del inmueble.

Ahí no termina su melodramática historia, pues en el 2013 dejó un proyecto de taxis para poner sus dividendos en finca raíz y en ese proceso, la obra para hacer una casa de dos pisos, con un apartamento y dos locales no avanzaba. "Tuve que cambiar cuatro veces de maestro. Me pasó de todo", recordó.

Por los errores del pasado, el empresario decidió tener cabeza fría en asuntos de dinero, pero eso no le ayudó en medio de la pandemia, pues según el músico, le hicieron inteligencia para robarlo. “Nos pusieron tan bien tendida la red que no solamente caí yo, sino también otras cinco personas que había debajo de mí”.

Yeison comenta que está vez no fue él quien se dejó meter los dedos a la boca, si no un conocido de su entera confianza y en menos de 15 días lo embaucaron y perdió 4.800 millones de pesos en efectivo; todo esto sucedió en octubre del 2020, cuando las presentaciones presenciales se habían restringido por el coronavirus.

Lo más grave del asunto en esta ocasión, es que se trataría de una red de estafa que trabaja en todo Colombia. “A mí no me llegaron personas armadas en seis camionetas con no sé cuántos revólveres. A mí me llegaron un viejito, de 60 años, y un señor, de 45 años. Y detrás de ellos había 9 personas de una red de estafa de este país muy grande”, dijo.

También puede leer: Parte médico del cantante Yeison Jiménez

A pesar de estos percances, el oriundo de Manzanares (Caldas) aprendió a no ser confiado, a asesorarse bien sobre las personas que lo rodean y sobre todo a cuidar muy bien sus comunicaciones.

Actualmente, Jiménez dice que toda su mala racha está en el pasado, pues a pesar de todo sigue generando dividendos con las nueve empresas que tiene, dos de ellas dedicadas a la música y esto le ha ayudado a unirse a causas como en la que participa con Esperanza Gómez para dar incentivos y becar niños y jóvenes.