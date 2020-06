Yina Calderón y Manuela Gómez se convirtieron en tendencia debido a la fuerte declaración de amor que le hizo Yina a su excompañera de reality, ya que en medio de la 'Puti fiesta' le aseguró que la amaba y le robó un beso.

El controversial momento dejó con la boca abierta a los más de 170.000 mil espectadores que estaban viendo la transmisión En Vivo a través de Instagram, pues para nadie era un secreto que las empresarias no se la llevaban bien desde que vivieron en la Casa Estudio, en el programa de ‘Protagonista de Nuestra Tele’.

Lee también: Farina: "Sufrí de 'bullying' por racismo cuando era niña"

Cabe mencionar que este era el primer encuentro de las excompañeras del reality luego de haber protagonizado hace cuatro meses una fuerte discusión en un bar de Medellín, Antioquia. Sin embargo, después de siete años de polémicas decidieron hacer las paces en medio de la cuarentena.

Por esta razón, Yina invitó a Manuela a su reciente 'puti fiesta', donde recrearon un cara a cara que terminó siento una confesión de amor.

“La verdad, yo no pensé que esto fuera un desmadre tan terrible. O sea, tremendo aguacero, pero bueno, estamos acá tratando de hacer las paces, tratando de hacer cosas buenas por nosotros, por nuestras empresas”, expresó Manuela.

Lee también: Natalia París casi se totea de la risa con el error de Marcela Reyes en entrevista

Seguido de esto, Yina le arrebató el micrófono y le dijo: “¿Por qué usted no me entiende? ¿Usted por qué no me entiende el mensaje, Manuela? (…) Me toca mandarle hielitos pa’ que me entienda (…) ¡Yo a usted la amo!”, momento en el que le robó el beso y se lanzaron a la piscina.

Hasta el momento, ninguna de las dos se ha pronunciado en las redes sociales. Sin embargo, los internautas aseguraron que ya esto era un show montado y que no les creían nada.

“Es actuado, pero entretiene”, “No estoy satisfecho con el final del libreto, pero bueno”, “No aprendieron nada de Protagonistas, todo tan sobre actuado”, “Ese beso fue un disimulo para ahogarla”, “Más actuado no puede ser”, fueron algunos de los mensajes que recibió.