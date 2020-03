Una vez más vuelve a ser tendencia Yina Calderón, exparticipante del reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. En esta ocasión lo es por un video que subió a sus redes sociales bailando en ropa interior.

Calderón aparece bailando, orgullosa de su cuerpo. Sin embargo, contrario a lo que muchos creerían, el video no fue nada sensual y más bien dejó a los usuarios con una muy mala impresión por el aspecto de sus glúteos.

“Dios mío ese cirujano lo demando. Por Dios qué es eso”, “Decían que cosas peores vendrían, pero creo que ese dicho llego a su fin”, “Ella tiene la autoestima muy en alto y no le importa todo lo que le digan. Sigue adelante con sus locuras y así es feliz” y “Gas, que se mande a organizar esos implantes por Dios”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Yina ya había sido noticia a principio de marzo cuando se conoció que el actor de cine para adultos Nacho Vidal la había buscado para realizar un video con ella. “"Eran 120 millones de pesos en ese momento. No era más. Era esa cantidad. Pero, como te digo, yo no me imagino la reacción de mi papá, la reacción de mi mamá y la reacción de mis hermanas al ver esto. Yo dije que no", contó la ex Protagonista al programa 'La Movida'.

Asimismo, hace pocos días se conocieron unas fotos donde Calderón aparecía botada en un andén, al parecer, en estado de embriaguez. Las imágenes serían en Medellín, ya que ella había anunciado que estaría en esa ciudad viendo caballos.