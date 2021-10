Yina Calderón se ha convertido en centro de noticias de redes sociales, debido a distintos contenidos que comparte en sus perfiles. La joven ha causado todo tipo de reacciones con anuncios oficiales que hace, donde revela detalles de su vida personal, comenta sobre pleitos con otros famosos y desata polémicas por las constantes cirugías que se realiza en el cuerpo.

Recientemente, la empresaria de fajas dio de qué hablar por una serie de videos que salieron a la luz, en los que se daba besos con un artista y tenía una cercanía con él sin lío alguno. Estos clips generaron inquietudes entre los fans de la colombiana, quienes le preguntaron si existía algo más que amistad entre ellos.

Ante la ola de preguntas que se desató, Calderón utilizó su cuenta oficial de Instagram para aclarar el tema y botar un inesperado detalle de su vida personal que pocos se esperaban. La empresaria no dudó en negar que entre aquel hombre y ella no existía nada, ya que fue solo un beso.

“Póngame cuidado, ustedes están que escriben que el cantante de adolescentes y se los juro que no. Simplemente él me pidió un beso y yo se lo di, soy soltera, no tengo compromisos y creo que él tampoco. Entonces, ¿por qué no? Yo no estoy saliendo con él”, afirmó la exprotagonista en un video.