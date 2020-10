Yina Calderón se convirtió en centro de varias noticias en las últimas semanas por el estilo de vida que lleva, sus famosas ‘putifiestas’, las costosas compras que ha hecho con las ganancias de su empresa de fajas y las cirugías estéticas que se ha realizado para levantar su cola.

Recientemente, en redes sociales y algunos medios nacionales se rumoró que la joven se sometería a una nueva intervención relacionada con sus glúteos, debido a dolores y molestias que estaba presentando tras la cirugía de reconstrucción el pasado 9 de septiembre.

No obstante, Manuela Gómez fue la encargada de confirmar la información y asegurar que su amiga regresaría al quirófano a realizarse una operación bastante traumática, por lo que le pedía a sus seguidores que oraran por ella y su salud.

Tras horas de estar en silencio sobre el tema, Calderón reapareció en redes sociales y utilizó su cuenta oficial de Instagram para revelar la verdad de esta cirugía estética. De acuerdo con la información que compartió con sus seguidores, tras algunas complicaciones, y por recomendaciones médicas, decidió retirarse las prótesis de sus nalgas.

En varios videos en las historias de su perfil, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 habló del procedimiento al que se sometió y el resultado que obtuvo, ya que actualmente lucirá su cola al natural y no volverá a utilizar ningún método estético para darle volumen a su cuerpo.

“Soy muy sincera y yo siempre he querido mi cola grande, pero tener la cola gran requiere tener muchos cuidados que yo por mucho tiempo no los puedo cumplir por mi estilo de vida. Entonces por mi salud, por la tranquilidad del doctor, retirar las prótesis”, afirmó Yina sobre esta operación, especificando que fue una decisión dura de tomar por el cambio tan “bravo” que es.

Calderón indicó que todo el procedimiento salió muy bien y aprovechó para enviar un mensaje en contra de los biopolímeros, pues fueron los causantes de los daños en su cola durante todo este tiempo. La joven confirmó que esta fue la decisión más correcta que pudo tomar por su salud.

“Una cola grande no me hace ni más bonita ni más mujer”, aseguró la exprotagonista, al puntualizar en que su cola le quedó como quería y de la forma que esperaba a pesar de que no es el tamaño que siempre soñó.

Por el momento la empresaria se recupera en compañía de su novio, ya que su familia no pudo acompañarla por compromisos en Bogotá.