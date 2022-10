Yina Calderón contó cuántos días lleva sin bañarse los glúteos

Yina Calderón en días atrás se sometió a una cirugía en sus glúteos para corregir la flacidez y deformidad de los mismos, pues esto, se dio por los problemas complejos que trajo a su cuerpo la inyección de biopolímeros y por eso decidió hacerse este procedimiento estético.

Sin embargo, la influencer nuevamente volvió a ser blanco de críticas, luego de confesar que lleva quince días sin bañarse los glúteos. Esto, según contó, para cuidarse de las heridas que le quedaron por la intervención quirúrgica a la que fue sometida.

“Les voy a confesar una cosa, esto es un ‘chisme bomba’: hoy completé quince días sin bañarme. He estado a punta de pañitos húmedos, bañado de gato”, dijo Calderón en medio de las risas.

A esto, agregó que “por la cirugía prefiero no mojar la incisión, de ninguna manera que le caiga agua a la incisión. Y eso ha hecho que cierre rápido, Quince días sin bañarme, ¿cómo la ven?”, dijo la también DJ, quien agregó que el proceso de cicatrización ha sido todo un éxito.

Además, Yina Calderón también enfatizó en que “estoy muy juiciosa. Me he portado a la altura, es que tengo severos enfermeros. Los casos de cicatrización son diferentes. Digamos, en esta cirugía ha evolucionado muy rápido porque he tenido mucho cuidado”, añadiendo que durante este tiempo no ha realizado más visitas por el quirófano.

Por último, la empresaria manifestó que “no me he podido arreglar las cejas, nótese como tengo esas pestañas. No uso ni siquiera maquillaje. Pero no me puedo levantar de la cama”, haciendo referencia a que pronto estará nuevamente de pie para asistir a diferentes eventos y seguir generando contenido en las redes sociales.