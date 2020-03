Yina Calderón dice que le iban a pagar $120 millones por escena con Nacho Vidal

Yina Calderón, hace unos días, respondió que sí le habían ofrecido hacer una escena con Nacho Vidal, el conocido actor español de cine para adultos, sin dar muchos detalles al respecto. Solo dijo que no había aceptado porque "eso no está bien". Pues bien, Calderón se atrevió a hablar del tema e incluso reveló la cantidad de dinero que, según ella, le ofrecieron por grabar el video.

"Eran 120 millones [de pesos] en ese momento. No era más. Era esa cantidad. Pero, como te digo, yo no me imagino la reacción de mi papá, la reacción de mi mamá y la reacción de mis hermanas al ver esto. Yo dije que no", contó la ex Protagonista al programa 'La Movida'.

Calderón también afirmó que le ofrecieron una nueva cantidad de dinero, aunque no reveló la cifra: "Ellos me pasaron una contraoferta. Volví y les dije que no".

Además, dijo que el interés de Nacho Vidal era que ella estuviera "rellenita": "Incluso, una de las peticiones de ellos era que yo estuviera gordita. A él le llamaba la atención mi apariencia más gordita, o sea, más rellenita, no como las mujeres con las que está acostumbrado a hacer videos o escenas".

Por último, Calderón aclaró Vidal no le hizo el ofrecimiento directamente, sino que fue una empresa: "Yo no soy seguidora de él, yo no lo conozco y fue una compañía la que me contactó".

El actor porno no se ha referido a este tema. Y tampoco se sabe cuándo se dio el supuesto ofrecimiento. En todo caso, Vidal ya ha grabado videos con mujeres colombianas, como Franceska Jaimes, su exesposa.

Nacho Vidal, de 46 años, anunció su retiro como actor porno en septiembre 2015. Sin embargo, ha seguido vinculado a la industria. Por ejemplo, tiene una cuenta en Only Fans, un portal que ofrece contenido erótico pago. Además, vende juguetes sexuales y suele ir a convenciones sobre el tema.

Yina Calderón, por su parte, se hizo famosa después de su participación en 'Protagonistas de Nuestra Tele' en 2013. Es oriunda de Oporapa, Huila, y tiene 28 años.