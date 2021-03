Yina Calderón se volvió centro de comentarios y críticas en redes sociales por una serie de declaraciones que dio sobre el cantante de música popular Yeison Jiménez. La empresaria de fajas aseguró que se había llevado una mala impresión, pues él era muy creído y no tenía “nada de sencillez”.

Tras enterarse de estas palabras, el cantante se pronunció y envió un mensaje donde aclaraba todo lo que había ocurrido aquella noche, enfatizando en que Calderón estaba ebria y se había molestado porque él no había querido interpretarle un tema. Jiménez fue muy respetuoso y serio al momento de relatar lo que pasó, además de negar que haya sido “creído” con la joven.

Ante estas declaraciones, Yina no se detuvo y volvió a hablar del tema a través de su cuenta oficial de Instagram, asegurando que no necesitaba ponerse a inventar nada de esto que contó públicamente, pues tenía presente las situaciones que vivió esa noche.

Lea también: 'Pa' quererte': Miranda enfrentará a Dany tras confesar su infidelidad

No obstante, señaló que, aunque no dejaría de escuchar la música de Jiménez porque le gusta mucho, si sentía que él era “un ser humano terrible”. Calderón repitió que no consideraba que fuera sencillo y no le había gustado la actitud que tuvo aquella vez.

Sin embargo, recientemente, una cuenta de chismes de Instagram dejó sin palabras a algunos usuarios de la plataforma digital luego de revelar un inesperado video de la ex Protagonista de Nuestra tele 2013 en ese lugar donde se topó con el artista colombiano.

Según se puede apreciar en las imágenes, la creadora de contenido se encontraba bastante pasada de tragos, mientras sus acompañantes trataban de cuidarla y controlarla. Calderón aparece en una tarima, forcejeando con otra mujer, quien intenta bajarla y retirarla del lugar.

Lea también: Karol G lanzó su nuevo álbum por todo lo alto en 'The Tonight Show' con Jimmy Fallon

La empresaria se muestra molesta e intenta seguir ubicada en este espacio, mientras cantaba frente a los asistentes. Después se aprecia otro clip, donde Yina es acompañada por dos mujeres a las afueras del lugar, dejando a la vista que le costaba caminar.

Este contenido desató los comentarios y críticas de cientos de personas, quienes aseguraban que Yina continuaba haciendo show, llamando la atención y mostrándose en ese estado de embriaguez.

“Es obvio que a Yina le gusta hacer show y luego se hace la víctima”, “Díganle a Yeison que aquí está la influencer número 1 de Colombia”, “La payasada”, “Con razón Yeison no le quiso cantar”, “Nunca cambiará”, “Se sabía que ella estaba hablando caca”, “Le da más peso a Yeison Jiménez por su declaración”, entre otras opiniones.